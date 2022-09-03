التعليم العالى: إطلاق تنسيق الدبلومات الفنية وإتاحته خلال الأسبوع الجارى

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، إن هناك عددا من العائلات دفعت أبنائها إلى الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وهى دليل على الثقة المجتمعية فى مؤسسات التعليم العالى الحكومية، موضحا أن هناك علاقة بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية .

وتابع: نعمل خلال الفترة المقبلة على البرامج البينية بحيث تكون الجامعات الحكومية بكلياتها وأقسامها فى الجماعة الرئيسى لإنشاء البرامج التعليمية البينية فى فرع الجامعة الأهلية، وأيضا العمل على الشهادة المزدوجة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال مؤتمر صحفى له، نعلم أن الجامعات الحكومية تعمل وفقا لقانون تنظيم الجامعات، ولكن فى الجامعات الأهلية الجديدة تم عمل رؤية جديدة لتحقيق برامج غير تقليدية حيث تضم 3 نواب وهم نائب أكاديمي ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف ونائب لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية .

وتابع: نعمل على تعليم وتدريب الطلاب على الابتكار منذ الالتحاق بالجامعة الأهلية الذى يتكامل مع الجامعات الحكومية، والفترة المقبلة ستشهد تعظيم العلاقات الدولية .

وقال إنه تم تنفيذ الجامعات الأهلية بعد قرابة عام من تكليف الرئيس السيسى، مؤكدا أن توجيه الرئيس بمصروفات أقل من التكلفة بحوالى 50% ومشروع قومى كبير يتنفذ .

واستعرض وزير التعليم العالى نتائج تنسيق المرحلة الأولى الجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2022 / 2023 ، وتنسيق الجامعات الأهلية أيضا، مشيرا إلى أن تنسيق الشهادات الفنية سيكون متاح هذا الأسبوع .