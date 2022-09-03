الصحة: المصابون بكورونا لا يكتسبون مناعة من العدوى لفترة طويلة

وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأشخاص الذين يصابون بعدوى فيروس كورونا من قبل لا يكتسبون مناعة من الإصابة لفترة طويلة كما هو شائع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الحصول على لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية كاملة لاكتساب المناعة المطلوبة وأضافت وزارة الصحة أن المناعة الناتجة عن الحصول على اللقاح تحدث بعد الحصول على اللقاح بأسبوعين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.