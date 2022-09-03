اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التنمية المحلية: 420 وظيفة لأبناء محافظة الشرقية بالتعاون مع القطاع الخاص

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:44 م
التنمية المحلية: 420 وظيفة لأبناء محافظة الشرقية بالتعاون مع القطاع الخاص
محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الهدف من تشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية لكل محافظة، يهدف لتنفيذ مشروع الارتقاء بالقوى عاملة، وتعزيز التعاون والشراكة من أجل دعم الإنتاجية والتوظيف وتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة بالمحافظات.
 
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، إن كل محافظة بالجمهورية تختلف عن الأخرى في فرص العمل وإمكانياتها وموقعها الجغرافى، وكل محافظة بها مناطق صناعية تعتمد على الموارد الخاصة بها، لذلك المجالس الاقتصادية ستساعد في دعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية . 
 
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، سيتم عقد ملتقى توظيفي بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، وذلك في بالتعاون مع القطاع الخاص بالمحافظة وسيتم عرض 420 وظيفة ما بين عمال تجميع ومسؤول مبيعات خارجي ومهندس تخطيط ومشرف إنتاج وعامل إنتاج)، ليتمّ عرض هذه الفرص على أبناء محافظة الشرقية خلال هذا الملتقى التوظيفي .

متحدث التنمية المحلية

التنمية المحلية 420 وظيفة

محافظة الشرقية

القطاع الخاص



الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: 33 شركة تفوز بجمع ونقل المخلفات والطرح قريبا بالقليوبية والجيزة

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:40 م

وزير التنمية المحلية يلتقى سفير بعثة الاتحاد الأفريقى بالقاهرة

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:14 م

وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية يبحثون خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022.. ياسمين فؤاد: خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 تمثل تحدياً جديداً يعكس جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.. صور

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:45 م

وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية يبحثون خطة مواجهة تلوث الهواء

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:49 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة