أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية بالأسواق يتجاوز 6 أشهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر
الكهرباء: إنشاء محطات طاقة متجددة على مساحة 4 آلاف كيلو متر فى الصعيد
"التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى تصادم قطار بميكروباص فى فاقوس
تنسيق 2022.. استمرار قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الدولية حتى نهاية سبتمبر
تعرف على حصاد وزارة القوى العاملة فى أسبوع
المفتي: القوامة تعني مسئولية الرجل عن الأسرة وليس تسلط الزوج على المرأة
الكهرباء: إلغاء متوسط الاستهلاك ولا يمكن إصدار فاتورة بدون صورة العداد من "شعاع"
وزير التعليم العالى يوجه بربط البعثات بمتطلبات سوق العمل والخطة البحثية
التضامن: تدريب الشباب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة ضمن برنامج مودة.. فيديو
وزير التعليم العالى: مصر استفادت من جائحة كورونا بإعداد خطة للتعليم الإلكتروني
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