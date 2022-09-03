اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 12:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية بالأسواق يتجاوز 6 أشهر

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية بالأسواق يتجاوز 6 أشهر سلع استهلاكية - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر

الكهرباء: إنشاء محطات طاقة متجددة على مساحة 4 آلاف كيلو متر فى الصعيد
"التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى تصادم قطار بميكروباص فى فاقوس
تنسيق 2022.. استمرار قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الدولية حتى نهاية سبتمبر
تعرف على حصاد وزارة القوى العاملة فى أسبوع
المفتي: القوامة تعني مسئولية الرجل عن الأسرة وليس تسلط الزوج على المرأة
الكهرباء: إلغاء متوسط الاستهلاك ولا يمكن إصدار فاتورة بدون صورة العداد من "شعاع"
وزير التعليم العالى يوجه بربط البعثات بمتطلبات سوق العمل والخطة البحثية

 


الاوقاف

الرى

القوى العامله

التعليم العالى

التربيه والتعليم

تنسيق الجامعات

التضامن

التموين

الكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة