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الكهرباء: إنشاء محطات طاقة متجددة على مساحة 4 آلاف كيلو متر فى الصعيد

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:00 م
الكهرباء: إنشاء محطات طاقة متجددة على مساحة 4 آلاف كيلو متر فى الصعيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك مساحة 4 آلاف كيلو متر بمحافظات بنى سويف وسوهاج وأسيوط وغرب النيل سيتم إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة عليها لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطاقة المتجددة فى مصر ستتحول خلال الـ 5 سنوات القادمة من مصدر لتوليد الكهرباء، إلى عنصر هام للحلول المتكاملة التى تحتاجها الدولة فى المشروعات القومية.

وأضاف المصدر، أن الطاقة المتجددة ستكون أحد أهم عناصر الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون عنصرا أساسيا فى مشروعات تحلية المياه، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتخلص الآمن من النفايات المشعة.

 

وقال المصدر إن محافظة أسوان تعد أرضا خصبة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، حيث جارى الانتهاء من إنشاء محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة كوم امبو ، لافتا إلى أن هناك مشروعات مستقبلية تصل قدرتها ل2000 ميجا وات.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة

الصعيد



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