تعرف على حصاد وزارة القوى العاملة فى أسبوع

كتب: أية دعبس

شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع وبالتحديد في الفترة من 26 اغسطس 2022، وحتى 2 سبتمبر ،نشاطا مكثفا ،في إطار استمرارها نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنيين ،والتواصل المستمر مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ..حرص وزير القوى العاملة حسن شحاته خلال لقاءاته مع "اهل البيت" من أبناء الوزارة من مديري مديريات وعاملين على حثهم على مواصلة العمل الجاد، من أجل تحسين صورة الوزارة أمام الرأي العام بالتعامل مع المواطنيين بمصداقية وشفافية ..كما حرص الوزير على حث السادة الإعلاميين على تحرى الدقة ونقل المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام ..اللقاءات التي أجراها الوزير مع قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ،والنقابات العمالية ،ومنظمة العمل الدولية ،ومديري المديريات بالوزارة ،والسادة الإعلاميين ،وتفقده لمواقع خدمات ،وغيرها من الأنشطة قال عنها المجتمعون أنها تضع الوزارة في مكانها ومكانتها التي تليق بها في ظل الجمهورية الجديد،التي أرسى قواعدها واعمدتها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التفاصيل.

*تحذير المواطنين من اعلانات وظائف وهمية بالامارات

بدأ نشاط الاسبوع ببيان نبهت ،وحذرت فيه "الوزارة" المواطنين من الوقوع فريسة سهلة في قبضة المواقع الوهمية ،ودعتهم إلى تحري الدقة أثناء البحث عن عمل في الخارج ..فقد حذرت حذرت وزارة القوى العاملة،المواطنين الراغبين في العمل بالخارج،من اعلانات الوظائف الوهمية التي تعلن عنها مواقع،وصفحات تواصل اجتماعي،ونبهت في بيان لها المواطنين من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها ،والالتزام بتحري الدقة ،والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول بلدان العالم ..

وقالت الوزارة أن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية قد تلقت خطاباً رسمياً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات، على البريد الاليكتروني ،للاستعلام، والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين التي ذكرت أسمائهم ،واسماء الشركات التي تطلب عاملين ،حيث تبين وهمية هذه العروض والشركات ايضا ،واضاف مكتب التمثيل العمالي في خطابه أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تزايد اعلانات الوظائف الوهمية على الانترنت ،ووسائل التواصل الاجتماعي ،والتي تحمل رواتب خيالية ،لاغراء الباحثين عن عمل ،ومطالبتهم بدفع مبالغ خيالية للحصول على تلك "الوظائف"..

ودعت "الوزارة " المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة ، والتأكد من صحة عروض العمل بالإمارات، من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات ، أو التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية ، أو مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى.





*رؤية مستقبلية للنهوض بمجلة العمل لتواكب تطورات العصر الحديث

وفي إطار حرصه على النهوض بمجلة العمل الناطقة بلسان الوزارة ، استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى العاملين بالمجلة من "مجلس إدارة وصحفيين وإداريين"،حيث عرض المتحدثون على الوزير التحديات التي تواجه طبيعة عمل المجلة ،ورؤيتهم نحو النهوض والتطوير خلال الفترة المقبلة ،لتتماشى مع التطورات الراهنة في عالم الصحافة والإعلام باعتبارها مجلة متخصصة في مجال العمل

اللقاء الذي انعقد في مقر الوزارة أعلن فيه العاملين بالمجلة عن رؤيتهم ،ورغبتهم في التطوير في الجوانب اللائحية،و الإدارية، والمالية،والتحريرية لتصبح منصة إعلامية متواكبة مع تطورات العصر الحديث في ملف العمل بكافة محاورة.

واكد الوزير على أنه حريص، وبصفة مستمرة على الاستماع إلى الزملاء في مجلة العمل من إداريين ،وصحفيين ،وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل خطط التطوير،موضحا أنه سوف يقوم بزيارة مرتقبة إلى المجلة ،ومؤكدا على أنه سوف ينظر في كافة مطالب العاملين في اقرب وقت ممكن ، والنظر في لوائح النظام الاساسي ، لضمان سير العمل بشكل متطور وخدمة مجتمع العمل والعمال .

جدير بالذكر أن مجلة العمل تصدر شهريا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة ،و تأسست عام 1963 ، ويرأس مجلس إدارتها الوزير المعني بشئون العمل ، وتهدف إلى تقديم التوعية فى المجالات الاجتماعية والثقافية والتأمينية، للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.





*الوزير في لقاء مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج: القيادة السياسية توجه برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج

وتفعيلا لدور الوزارة في التعاون والتواصل مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، وفد من الإتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس اسماعيل أحمد ، لمناقشة امكانية التعاون بين الاتحاد والوزارة في حل مشكلات العمالة المصرية بالخارج.

وفي بداية اللقاء استمع الوزير إلى قيادات الاتحاد ،والذين أكدوا على وضع كافة إمكانياتهم للتعاون مع الوزارة لخدمة المصريين بالخارج ،والتواصل مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة خاصة في الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل دول الخليج والتي تضم أكثر من 70٪ من العاملين المصريين.

وقال الوزير أن توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على رعاية وخدمة العمال المصريين بالخارج ، وحل كافة مشكلاتهم ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، مشيرا الى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في السفارات المصرية بتقديم الرعاية الكاملة للمصريين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

وأشار "شحاته" الى أن تدريب العمالة المسافرة هو اختصاص أصيل لوزارة القوى العاملة ، منوهاً إلى يجرى حاليا العمل على تطوير منظومة التدريب لتواكب مايحتاجه سوق العمل بالداخل والخارج.

ومن جانبه أشاد ممثلي الاتحاد بدور مكاتب التمثيل العمالي في خدمة العمالة المصرية، مقترحين أن يكون هناك آليه لتوعية العمال قبل السفر بالقوانين الخاصة بالدول والثقافة المجتمعية فضلا عن إرشادهم بالمحظورات الواجب تجنبها في كل دولة وفقا للقوانين السائدة بها.

حضر اللقاء ، المستشار علاء الدين عبد الحميد الأمين العام ، محمد ابراهيم رئيس الاتحاد في المملكة العربية السعودية ، النائب أبو النجا محمود عضو مجلس الشيوخ، صفوت على البدري رئيس الاتحاد باستراليا ، عصام عطوة عضو الهيئة التأسيسة بأمريكا ، عادل محمد نائب رئيس الاتحاد بالسعودية .

ومن جانب الوزارة : ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، امال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ياسر غازي مدير الادارة العامة للتمثيل بالخارج.

يذكر أن الإتحـاد يتبع الجمعيـة المركزيـة المقيدة تحت رقم 132 بتاريخ 27يناير 1985بوزارة التضامن الإجتماعى ، تضم المصريين المقيمين فـى الخـارج والعائـدين مـنهم ويهدف الى العمل علـى رعـايتهم وتوثيـق روابطهـم بـالوطن الأم ، وتكـون الجمعيـة ذات أغراض قومية وإقتصادية وإجتماعية وثقافيـة وعلميـة.





*الوزير يُسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بأربع محافظات

*وفي إطار سياسة دعم العمالة غير المنتظمة سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة ، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالى مبلغ مليون و77 ألف جنيه ، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة ، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها إجتماعياً وصحيا.

شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" - 6 حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والبحيرة وأسوان والوادي الجديد وهم : عبد الله حسن محمود ، وخالد رجب محمد عبد الله وسيد شحاتة عطية ، وقطيفة محمد السباعى ، وأحمد عبد الحميد محمد ، ومحمد عويس سيد ، و 3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم : السيد أيمن حجاب ، وسامح عاطف شوقى ، وياسر محفوظ محمد.

وبعد أن استمع معالي الوزير إلى مطالب بعض الأسر ،وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها ،ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفيين ، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها ، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





*شحاتة يؤكد للصحفيين: حريصون على التعامل مع "الرأي العام "بمعلومات وبيانات وأنشطة صحيحة



وفي إطار حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ، عقد الوزير لقاء بديوان عام الوزارة مع الصحفيين والمحررين بالصحف والمواقع الالكترونية،المتخصصين في ملف العمل ، وذلك للاستماع إلى استفساراتهم بشأن عمل الوزارة ، باعتبارهم احد اهم أذرع الدولة في نقل المعلومات والأنشطة للمواطنين ،موضحا أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التعامل مع الرأي العام بنقل المعلومات والبيانات وانشطة الوزارة بشفافية.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين استمع فيه الوزير إلى محرري الصحف القومية والحزبية والخاصة لمطالبهم بتفعيل التواصل الإعلامي معهم بشكل أكبر ،وايضا استفسروا عن خطة الوزارة بشأن ملفات فرص العمل والتدريب والتشغيل ،والعمالة المصرية في الخارج ،والعمالة غير المنتظمة ،وقانون العمل وغيرها من الاستفسارات ..

وفي رده على السادة الإعلاميين أكد وزير القوى العاملة أن هذا اللقاء للتعارف،وانه حرص على الاستماع الى كل الصحفيين ،وقال أنه منذ توليه حقيبة الوزارة منذ ايام قليلة حرص على الاستماع الى كافة قطاعات الوزارة لوضع خطة العمل المناسبة لكل قطاع لتفعيل دورها لخدمة المواطن المصري في الداخل والخارج ،واضاف ان الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو التطوير والنهوض في الأداء.

وقال "شحاتة" أن ملفات وزارة القوى العاملة من أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري والتي سيتم تناولها الفترة المقبلة كملفات : التشغيل،و التدريب المهنى تماشيا مع سوق العمل ، ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،فضلا عن متابعة عمل المديريات وأجهزة التفتيش التابعة للوزارة فى المحافظات وتفعيل أدوارها وفقاً لأحكام القانون،ومتابعة التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال حفاظا على مبدأ التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف الإنتاج حرصا على الاستقرار في مواقع العمل ،وزيادة الإنتاج تماشيا مع ثقافة" الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ..





* الوزير لمنظمة العمل الدولية ":مستمرون في التعاون ..ومصر تحترم الاتفاقيات ومعايير العمل بما يخدم مصلحة الدولة المصرية وقضايا العمل



وفي إطار التعاون الدولي في ملف العمل ،أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،على احترام مصر كافة الاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، مشيرا الى استمرار التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في المشروعات المشتركة بما يخدم مصلحة الدولة المصرية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، بديوان عام الوزارة ، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، لعرض أهم الملفات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة على حرصها على التواجد مع الوزارة، واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأهم مشروعات التعاون الفني طبقا لإستراتيجية الوزارة وأولويات الحكومة المصرية .

ومن جانبه أكد "أوشلان" أن وزارة القوى العاملة هي شريك أساسي للمنظمة ، بإعتبارها المسئولة عن ملف العمل والتشغيل ، منوها الى أنه يجري حاليا بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية صياغة لمسودة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تعد من أهم المفات المطروحة في الوقت الحالي والمنتظر إطلاقها ديسمبر المقبل ، كما أشار الى عدد من المشروعات الهامة مثل : الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن في مصر، مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر ، ،مشروع النهوض بالعمل اللائق "أضواء" في شمال أفريقيا ، ومشروع نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ..

واستعرضت المنظمة خلال اللقاء نبذة عن : هدف المنظمة ، وتاريخ انشاءها ، معايير العمل الدولية ، فضلا عن الاتفاقيات الأساسية للمنظمة ، كما تم استعراض محاور عمل مكتب المنظمة بالقاهرة حيث تعمل المنظمة من خلال عدة محاور : ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق العمل ، الحماية الاجتماعية ، تنمية المهارات وتنمية الشركات والأعمال فضلا عن التوظيف.

حضر اللقاء سارة صبري مدير البرامج ، مروة صلاح مدير مشروعات بالمنظمة ، سارة أحمد مساعد مدير البرامج، ومن جانب الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، أمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولة، أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.





*تنفيذاً لوعده :وزير القوى العاملة يتفقد وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج..ويشدد على حسن استقبال المواطنين

وفي ظل سياسة الوزير نحو التعامل مع المواطنين بشكل لائق وتقديم أفضل خدمة لهم ،تفقد هذا الأسبوع ، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة وذلك في اول يوم عمل واستقبالها للجمهور ، للإطمئنان على سير العمل فيها وعملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر ، والتأكد من تلقى المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها الوحدة دون اى مشكلات او تأخير .

ووجه وزير القوى العاملة خلال تفقده ، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم ، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

وكان وزير القوى العاملة كان قد وجه منذ ايام ، بسرعة افتتاح الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بأكثر سهولة ويسر ، مشددا على حسن استقبال المواطنين ..كما تفقد الوزير ، وحدة تراخيص العمل التابعة لوزارة الداخلية والملحقة بديوان عام الوزارة ، ومتابعة التجهيزات والتحديثات التى تتم على المقر الخاص بها تيسيراً على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

*بحث مع وزير قطاع الأعمال العام تعزيز التعاون في ملفات مشتركة

وخلال الأسبوع أيضا وخلال استقبال السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، السيد حسن شحاته وزير القوى العاملة،جرى بحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.

وعقد الوزيران في مقر وزارة قطاع الأعمال جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية الوزارة في تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.

*التواصل مع مديري مديريات القوى العاملة: مقترحات لتطوير العمل..وتقديم خدمة أفضل للمستحقين من" العمالة غير المنتظمة "

وفي إطار الاستماع الى كافة ادارت والعاملين بالوزارة وجه وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة بالاهتمام بملفات عمل كل مديرية وتقديم المقترحات حول تفعيل آدائها فى جميع الملفات خاصة ملفات التشغيل وتوفير فرص العمل ، والتدريب المهنى فى مراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة ، والقوى الوظيفية العاملة داخل مكاتب وإدارات كل مديرية،ودراسة ملف العمالة غير المنتظمة لتقديم خدمة أفضل ومستمرة للمستحقين ..

واستمع الوزير خلال اللقاء الذي انعقد هذا الأسبوع ، لكل المقترحات التى قدمها مديرى المديريات بشأن أعمال كل مديرية ، وكذلك المشكلات التى تواجهها ، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال المديريات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذي يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير ، بديوان عام الوزارة مع 15 من مديري مديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة ، والقليوبية ، والجيزة ، والإسكندرية ، ومطروح ، والدقهلية ، والشرقية ، والمنوفية ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والغربية ، والبحيرة ، وذلك للإطلاع على المهام التى تقوم بها كل مديرية ، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع قطاعات العمل من خلال الإدارات والمكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات .

وبدأ الوزير اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور ، مؤكداً على ضرورة تفعيل مستويات آداء كل مديرية واقتراح آليات عمل جديدة لكل مديرية فى جميع ملفات العمل الموكلة لكل مديرية ، فى ظل تطوير مهام عمل الوزارة وتقديم خدمات المواطنين بشكل لائق ،وفى مختلف القطاعات ،فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

حضر اللقاء من جانب الوزارة ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وأحمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لشئون المديريات .





*وزير القوى العاملة يستقبل وفد "عمال مصر "

استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران رئيس "الاتحاد "،بحضور ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء "الاتحاد" ومجلس إدارته ،وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك ،خاصة الاستعدادت الجارية للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية..وكذلك الاستعدادت للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية،والتي سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء،خلال الفترة من 17 وحتى 20 اكتوبر المقبل ..

وقال بيان صحفي اليوم الجمعة ،ان الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء أكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم ،وان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية ،وان الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره،واشراكه في كافة القرارات والتشريعات واللوائح التي تخص العمال يأتي في أولويات الوزارة كون ذلك يتماشي أيضا مع كافة المعايير المحلية والعربية والدولية التي تحث على الحوار الاجتماعي بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال ، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.

ومن جانبه جدد الوفد العمالي المشارك في الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة ،مؤكدين ثقتهم في قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه ،وقالوا انهم حريصون على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال ،موضحين أن التوزان والعدالة في علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال "،يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج ،ويخدم برامج التنمية في إطار الجمهورية الجديدة ..ووجه الوفد العمالي الدعوة إلى الوزير شحاتة لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026 ،والمقرر عقدها الاسبوع المقبل ..





*"توجيهات بالمتابعة الدورية للتحقق من فرص العمل

ارسلت الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات وسوق العمل بوزارة القوى العاملة خطابا الى كافة مديري المديريات التابعة لها بالمحافظات ،لحثهم علي المتابعه الدورية علي الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب ،والتي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة .

وطلبت الإدارة المركزية من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وارسال ما يفيد ذلك الى الادارة في مدة اقصاها شهر من تاريخ الاعلان .

وجاء في خطاب الادارة ان ما سبق يأتي في إطار توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة ،خاصة مع اقتراب الاعلان عن النشرة القومية للتوظيف التي تصدر بصفة دورية" نصف شهرية"عن الوزارة .

وقال بيان صحفي اليوم الجمعة أن الوزارة تتلقى من شركات القطاع الخاص طلبات لشغل فرص عمل لديها وتقوم بالاعلان عنها من خلال النشرة ،وان وزير القوى العاملة منذ توليه المسؤولية في الوزارة ،حرص في كافة لقاءاته ، علي التوجيه المستمر للتحقق من صحة تلك الفرص ،والمتابعة المستمرة من خلال المديريات والادارة المركزية.