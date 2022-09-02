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الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:46 ص
الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
 
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نقص السلع

المجمعات الاستهلاكية

مجلس الوزراء

المنافذ التموينية

اليوم السابع بلس



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