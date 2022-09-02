تنسيق 2022.. استمرار قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الدولية حتى نهاية سبتمبر

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى، أن مكتب القبول ب الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، أعلن عن استمرار فتح باب التقدم للالتحاق ببعض البرامج المُتميزة في العام الدراسي (2022-2023) وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.

وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلى: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المُتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها)، طبقًا لقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

ويمكن للطلاب المصريين التقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل وخارج مصر https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مُباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة مُنسق الجامعات الأهلية الأربع، أن امتحانات التقدم والقبول تُعتبر واحدة من أهم مُميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمُستقبلية التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية الأربع، حيث تهدف الاختبارات التي تُعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري إلى قياس قدرات الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها؛ كما تُمثل الاختبارات فرصة إضافية للطالب، حيث يُسهم بنسبة 30% من مجموعه الاعتباري، في حين تمثل درجته التي حصل عليها في الثانوية العامة أو ما يُعادلها 70% من المجموع الاعتباري الذي يتم ترشيحه بناءًا عليه.

وقال أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة تقع بمحافظة جنوب سيناء، وتضم 3 أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة الملك سلمان الدولية في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D)، مجال الطب البيطري (برنامج الطب البيطري)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة العلمين الدولية في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز)، وفى مجال هندسة الحاسبات تقدم برنامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني" وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات (علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية")، وبرامج العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل؛ (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة)، وفى مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D)، وفى مجال العلوم الإدارية والأعمال (المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)، وبرامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات (التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية)، كما طرحت الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات (الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية).

وصرح د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة الجلالة في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية "الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، مجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، مجال علوم الحاسبات ويشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات "الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو)، مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ويشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D)، مجال التمريض (علوم التمريض)، مجال العلوم الإدارية والأعمال ويشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، ويتم منح شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة في برامج "التسويق، إدارة الأعمال، نظم معلومات")، مجال اللغات التطبيقية (برنامج اللغة اليابانية)، مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني)، مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).

فيما قال معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة بأنه لا تزال الفرصة مُتاحة للالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة في بعض البرامج الدراسية المُتبقية، وتشمل مجال العلوم الهندسية برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية)، وفي مجال هندسة الحاسبات (هندسة الحاسب ويشمل المسارات: "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، مجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج (إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، تصميم المنسوجات والموضة)، ومجال هندسة المنسوجات يشمل برامج (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات)، مجال العلوم الأساسية المُتقدمة ويشمل برامج (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية)، ومجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، ومجال الدراسات القانونية الدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).