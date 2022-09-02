اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكهرباء: إلغاء متوسط الاستهلاك ولا يمكن إصدار فاتورة بدون صورة العداد من "شعاع"

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:16 م
الكهرباء: إلغاء متوسط الاستهلاك ولا يمكن إصدار فاتورة بدون صورة العداد من "شعاع" الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه لا يوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناء على متوسط الاستهلاك و يجب أن يكون هناك صورة تحمل العلامة المائية لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادت الكهرباء من برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عملية إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية جعلها تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة تراجع العنصر البشري والاعتماد على برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وإلغاء إصدار فواتير بناء على متوسط الاستهلاك.

وأوضح حمزة أن هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، موضحا أنه يمكن الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا والحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية واستبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة وعدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها، لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة ، استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام ، كما نصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

فاتورة كهرباء

فواتير الكهرباء

ترشيد الاستهلاك



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