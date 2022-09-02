وزير التعليم العالى يوجه بربط البعثات بمتطلبات سوق العمل والخطة البحثية

كتب محمد صبحى

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الثالثة لانعقاد اللجنة التنفيذية للبعثات، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات الثقافية و الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، والمستشار القانوني للوزارة، وممثل وزارة المالية، وهشام مصطفى مدير عام البعثات والإشراف العلمي.

تناول الاجتماع مُناقشة عددًا من الموضوعات الخاصة بتنظيم البعثات وشئون المُبتعثين في الخارج.

وقدم الدكتور أشرف العزازي عرضًا تقديميًا حول تطوير قطاع الشئون الثقافية والبعثات والميكنة الشاملة للخدمات التي يتم تقديمها، وتطوير إجراءات العمل بالقطاع والتي تشمل الإدارة المركزية للبعثات، مشيرًا إلى عقد سلسة من جلسات الحوار المجتمعي لجميع الشُركاء والمُستفيدين من منظومة البعثات وذلك في إطار الإنتهاء من التصور الجديد للخطة الخمسية التاسعة للبعثات 2022 –2027، تمهيدًا للعرض على اللجنة التنفيذية للبعثات خلال العام الجاري.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، حصاد الدورة الثانية للجنة التنفيذية للبعثات عن الفترة من أغسطس 2021 وحتى يوليو 2022، وما تم اتخاذه من قرارات خلال تلك الفترة، حيث قامت اللجنة باصدار 2500 قرار خاص ببرامج الابتعاث واعتماد الإجازات الدراسية للمبعوثين، كما عرض ملخصًا عما تم إنجازه لعدد من برامج الابتعاث التي تُنفذ بالشراكة مع بعض الجهات الأجنبية وبعض الوزارات ومن أهمها :-

• برنامج التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يهدف إلى تدريب عدد 680 من المدرسين والمديرين على نظام التعليم الياباني TOKATSO، وقد تم الانتهاء من إيفاد 3 بعثات لجامعة فوكوي اليابانية ووصول بعثة رابعة الأسبوع الماضي إلى اليابان، وجاري التحضير لإرسال البعثة الخامسة في نوفمبر 2022.

• برنامج تدريب المُسعفين بهيئة الإسعاف المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بجامعة كوكيشيكان اليابانية؛ لرفع كفاءة المُسعفين المصريين وتدريبهم على أفضل الممارسات في الاسعاف الطائر واسعاف الحشود والحوادث على الطريق، وتم إيفاد عدد 30 مسعفًا حتى الآن وجاري إيفاد بعثة لعدد 10 من المُسعفين والمتخصصين في طب الطوارئ خلال أكتوبر 2022.

• برنامج طلاب المرحلة الجامعية الأولى للحصول على تدريب متقدم بالتخصصات المميزة بدولة اليابان من خلال سفرهم لمدة تتراوح ما بين فصل وعام دراسي وقد تم ايفاد 23 طالب جامعي على هذا البرنامج، وجاري ابتعاث 17 طالب خلال الأسابيع القادمة.

• برنامج عقول المستقبل الذي يهدف إلى تدريب طلاب المرحلة الجامعية حيث تم تدريب 38 طالبًا من أوائل كليات الهندسة من الجامعات المصرية في مجال علوم الفضاء ببرنامج تدريبي في جامعة يورك بكندا لمدة ثلاثة أسابيع خلال الشهر الماضي.

واستعرض المجلس الملامح الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة للبعثات 2022 – 2027، والتي ستشمل 4 برامج رئيسية:

- برنامج علماء المستقبل: ويهدف إلى أيفاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لإجراء أبحاث والحصول على درجات علمية من أرقى الجامعات والمعاهد العلمية العالمية في التخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية.

- برنامج عقول المستقبل: يهدف إلى بناء القدرات العلمية للشباب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتشمل برامج تدريب صيفي، برامج قضاء فصل دراسي أو أكثر ضمن البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية والأجنبية.

- برنامج كوادر المستقبل: يهدف هذا البرنامج الي بناء الكوادر البشرية من الناحية الفنية والإدراية في الوزارات والجامعات والهيئات الحكومية.

- برنامج مهارات المستقبل: ويختص هذا البرنامج ببناء المهارات الفنية والعملية اللازمة في جميع الجهات المدرجة في خطة البعثات، وتشمل برامج قصيرة المدي تتراوح من أسبوعين إلى ستة أشهر.

وأكد الوزير على ضرورة أن ترتكز خطة الابتعاث الجديدة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخطة البحثية الرئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أهمية إحياء فكر الابتعاث لفترات قصيرة ومُركزة وأن يكون لها مردود سريع وواضح لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.