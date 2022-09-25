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أخبار 24 ساعة.. دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:10 ص
أخبار 24 ساعة.. دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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