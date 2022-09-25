الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:10 ص التربية والتعليم كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: أمين الفتوى: النبى أمر بإخلاء النخل عند بناء المسجد النبوى تحقيقا للمصلحة تنفيذ مشروعات طرق جديدة بطول 1500 كيلو متر وتكلفة 16.5 مليار جنيه تطوير لا إزالة.. حقيقة شائعات الحديقة الدولية وتفاصيل خطة التحديث (إنفوجراف) المشرف على التغذية المدرسية: 13 مليون طالب يحصلون على الوجبة "القاهرة": لا نزيل أشجارا بالحديقة الدولية والتذكرة ستظل بـ10جنيهات دون زيادة المرور: غلق جزئى لشارع الأهرام بتقاطعه مع طريق المريوطية لإنشاء محطة المترو التعليم العالى: الشائعات حرب ضد الدولة ويجب على المواطن مواجهة الأكاذيب "التعليم" تطلق أول معسكر لإعداد الطلاب المقبولين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بتكلفة 11.45 مليار جنيه.. تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها الحجر الزراعى: صدرنا 4.8 مليون طن منتجات زراعية إلى الخارج والموالح تتصدر الزراعة: المرحلة الأولى بمشروع الدلتا الجديدة تستهدف زراعة 350 ألف فدان التعليم العالى عن الملابس داخل الحرم الجامعى: نثق فى اختيارات الطلاب التعليم: دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد موعد بدء الدراسة.. المدارس تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل وزير الأوقاف: المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 3 آلاف رأس ماشية مجانا بقرى حياة كريمة بالقليوبية تنسيق الدبلومات الفنية..آخر فرصة لتسجيل الرغبات اليوم على الموقع الإلكتروني التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة "الصحة": نستهدف القضاء على 19 نوعا من الأمراض الوراثية بمبادرة الكشف المبكر "التعليم العالى" تنفى شائعات مواقع التواصل: العام الدراسى الجديد فى موعده راقبوا السماء.. المشترى فى أقرب مسافة من الأرض منذ 59 عامًا الإثنين وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس وزير الصحة: الصين تهدى مصر 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة قطع المياه بالعجوزة وأحمد عرابى لتحويل خط متعارض مع توسعة محور 26 يوليو كيف واجه القانون السرعات الجنونية على الطرق؟ المفتى: قطع الأشجار للمصلحة العامة لا حرج فيه ويكون بإذن الجهات المختصة اخبار مصرية اخبار مصر اهم الاخبار التعليم وزاره التعليم الصف السادس الابتدائى الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: تأثر غرب البلاد بمنخفض سطحى ورياح مثيرة للأتربة الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: رصيد الزيت يكفى 5 أشهر والدواجن المجمدة 6 أشهر الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تحظر اصطحاب الهواتف الذكية والتدخين بالمدارس الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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