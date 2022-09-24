"التعليم العالى" تنفى شائعات مواقع التواصل: العام الدراسى الجديد فى موعده

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى، أنه تعقيبًا على ما نُشر فى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجيل الدراسة بالجامعات والمعاهد، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، كما هو محدد سلفًا من المجلس الأعلى للجامعات ، كما تؤكد الوزارة عدم صحة الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة.

وتهيب وزارة التعليم العالي بأبنائها الطلاب الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة، والتي يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تُهيب وزارة التعليم العالي بأبنائها الطلاب الرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية للتأكد من صحة الأخبار.