التعليم العالى عن الملابس داخل الحرم الجامعى: نثق فى اختيارات الطلاب

كتب محمد صبحى

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقيبًا على ما نُشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة ضوابط وشروط ملابس طلاب الجامعات، تزامنًا مع قُرب بدء العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر القادم، أن مواقع التواصل الاجتماعي تُكرر تقديم هذا التناول المُفتعل مع قدوم كل عام دراسي جديد.

كما توضح وزارة التعليم العالي ثقة منظومة التعليم الجامعي في أخلاق طُلابها وقدرتهم على اختيار ملابسهم وسلوكياتهم بما يناسب الحرم الجامعي.

وتتمنى وزارة التعليم العالي لأبنائها الطلاب عامًا جامعيًا موفقًا، كما تهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة والمُبالغ فيها والتي يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع بداية كل عام دراسي.

وتُهيب وزارة التعليم العالي بأبنائها الطلاب بالرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار الصادرة عن الوزارة .