بتكلفة 11.45 مليار جنيه.. تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها

كتب سيد الخلفاوى

تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من المحاور الجديدة على نهر النيل لتقليل المسافات بين المحاور القديمة إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يساهم في ربط جانبي النيل وكذلك تسهيل التنقل وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وربط المجتمعات العمرانية الكائنة والمستقبلية مع المناطق والمدن السكنية، وخاصة في مناطق الصعيد.

وفى النقاط التالية نعرض المحاور النيلية الجارى تنفيذها لربط جانبي النيل.

يتم تنفيذ 14 محورا، "دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب – القطا" بتكلفة 20 مليار جنيه، ونعرض في التقرير التالى أهمية المحاور الجديدة الجارى تنفيذها وأهم المعلومات عنها.

محور دراو الحر

طوله 18 كم وعرض 21 م اتجاهين بعرض 7.50 م (عدد 2 حارة مرورية) لكل اتجاه، تكلفته 1.4 مليار جنيه .

محور بديل خزان أسوان

يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه.

محور الفشن

تصل تكلفة محور الفشن 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

محور أبو تيج ساحل سليم

طوله 27.5 كم، وعرضه 23 متر و 2 حارة مرورية في كل اتجاه، تكلفته مليار جنيه ، يتم تنفيذه بمدينة أبوتيج بأسيوط .

محور شمال الأقصر

طوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات، بتكلفة 2 مليار جنيه.

محور منفلوط

يصل طوله 41 كيلو متر وعرض 29 متر فى نطاق محافظة أسيوط، وتكلفتة المحور 3.3 مليار جنيه .

محور دشنا

يصل طول مسار محور دشنا 7.8 كم تكلفته 30 مليون جنيه.