الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 3 آلاف رأس ماشية مجانا بقرى حياة كريمة بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى قافلة بيطرية في محافظة القليوبية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالقليوبية وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 445 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 688 وعلاج الطفيليات لـ 1057 حالة، وتم عمل 24 عمليات جراحية، كما تم تحصين 858 حالة بالتحصينات غير سيادية باجمالي 3072 حالة.