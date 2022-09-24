وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس

كتب ـ محمد صبحى

اعتمد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 (الجزء الثانى) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، والتي تشمل أنواع الإيفاد (بعثات خارجية ـ إشراف مشترك ـ مهمة علمية مابعد الدكتوراه ـ بعثة للحصول على الماجستير)، وذلك بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA .

وتقدم للإعلان عدد 395 باحثاً وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وقد استوفى الشروط عدد (281) باحثاً وباحثة، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 100 عضو فنى، وتم قبول 153 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالي: ( 50 بعثة خارجية، 19 إشراف مشترك، 77 مهمة علمية، 7 للحصول على الماجستير ) وكان نصيب الباحثات بنسبة تقارب 37.25% من إجمالى الباحثين لهذا العام.

وشملت هذه البعثات التي تم اعتمادها أرقى الجامعات والمعاهد البحثية فى 24 دولة وعلى رأسها المملكة المتحدة بعدد 40 بعثة، والتي تضم جامعات مثل أوكسفورد - مانشستر- برمنجهام - كوين مارى - شيفلد ـ جامعة لندن كولدج، يليها اليابان بعدد 27 والتى تشمل جامعات كيوشو - طوكيو - هيروشيما، وعدد 24 بعثة للولايات المتحدة الامريكية بجامعات جونز هوبكنز - مايو كلينك -كاليفونيا سان ديجو - بنسلفانيا.

وبلغ عدد البعثات التي تم منحها للدارسين في القطاع الطبي نحو (74) بعثة بما يمثل نحو نصف العدد الإجمالى، بالإضافة إلى (24) بعثة فى مجال الزراعة وأمن الغذاء، و16 بعثة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدد من البعثات فى العديد من المحاور الدراسية مثل ( المياه ـ البيئة ـ تقنيات الصناعة الاستراتيجية ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء ـ تطوير التعليم والتعلم ـ الاستثمار والتجارة والنقل ـ العلوم الاجتماعية والإنسانية).

وجاءت جامعة القاهرة وطنطا في مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات، وذلك لحصولهما على عدد 13 بعثة لكل منهما يليهما جامعة المنصورة بواقع 12 بعثة ثم جامعة الإسكندرية بواقع 11 بعثة.