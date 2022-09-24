المرور: غلق جزئى لشارع الأهرام بتقاطعه مع طريق المريوطية لإنشاء محطة المترو

كتب عبد الرحمن سيد

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق جزئى لشارع الأهرام، (بداية من تقاطعه مع شارع المستشفى وحتى تقاطعه مع طريق المريوطية)، لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية.

الغلق بدءا من الـ 12 صباح غدِ الأحد، وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمني، أنه فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة)، ستقوم محافظة الجيزة بتسليم الشركة المنفذة للأعمال النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو المريوطية (المرحلة الثانية)، بدايةً من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، لمسافة مايقرب من 370 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المنطقة الأثرية، ما يستلزم غلق جزئى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المريوطية بالكامل، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 25/9/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأضاف المصدر، أن محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية والإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة، من حيث ( الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من ( 7 متر إلى 10 متر ) وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.