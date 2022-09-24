تطوير لا إزالة.. حقيقة شائعات الحديقة الدولية وتفاصيل خطة التحديث (إنفوجراف)

انتشرت شائعات تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، وهذا أمر غير صحيح تمامًا، وفقا لما أعلنته محافظة القاهرة.

وأكدت محافظة القاهرة أن الحديقة الدولية: ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، وكما تعتبر صرحا متكاملا يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، ونافذة تعكس ثقافات مختلف دول العالم.

المحافظة أكدت على أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، والحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها من النباتات والأشجار النادرة وإعادتها لرونقها وطابعها التراثى، وجذب المزيد من الاستثمارات داخل الحديقة لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

كما تمت إضافة عدد من الأنشطة الترفيهية بالحديقة منها: إنشاء حديقة حيوان مصغرة، واستغلال بعد المناطق المهملة بالحديقة فى إنشاء قاعة مناسبات وعدد من الكافتيريات، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بشكل عام فى الحديقة، ورفع كفاءة الأجنحة الموجودة فيها بالتعاون مع السفارات العربية والأجنبية.















