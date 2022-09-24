الزراعة: المرحلة الأولى بمشروع الدلتا الجديدة تستهدف زراعة 350 ألف فدان

كتب محمد شرقاوى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع مستقبل مصر يعتبر باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف زراعة 350 ألف فدان، والمرحلة الثانية تستهدف 750 ألف فدان ، معلقا: مساحة مشروع الدلتا الجديدة مليون ونصف المليون فدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر ثلث مساحة الزراعة فى مصر حاليا، لافتا :"نعمل على محور التوسع الأفقى ومنها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع الوادى الجديد، وفى نفس الوقت نعمل على التوسع الرأسى لاستخدام تقاوى معتمدة".

وتابع: اكتفاء ذاتي العام الحالي بتقاوي زراعة القمح، وزراعة 3 آلاف فدان لفول الصويا لاستخدامها فى التقاوى.

وأوضح أن السنة المقبلة سيتم زيادة المساحة فى زراعة فول الصويا لما لها من استخدامات فى الصناعات الزيتية والتقاوى وكذلك التوسع فى زراعة القطن، مضيفا أن هناك متابعة لتجهيزات العروة الشتوية للبطاطس والبنجر.

وأكد أننا نستخدم تقاوي عالية الإنتاجية وقليلة استخدام المياه فى القمح والأرز والفول الصويا والذرة، مضيفا أن إجراءات لحماية أكثر من 506 صنف نباتى داخل الدولة المصرية، حيث نتعامل مع 15 جنسية مختلفة لحماية النباتات، فى حقوق الملكية الفكرية.