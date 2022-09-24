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التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:16 ص
التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.

وبحسب  الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022/2023، تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

التعليم العالى

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اخبار مصرية

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