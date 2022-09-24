التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.

وبحسب الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022/2023، تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.