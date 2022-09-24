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"الصحة": نستهدف القضاء على 19 نوعا من الأمراض الوراثية بمبادرة الكشف المبكر

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:38 ص
"الصحة": نستهدف القضاء على 19 نوعا من الأمراض الوراثية بمبادرة الكشف المبكر مبادرات وزارة الصحة
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة هالة عبد الرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، بالقضاء على الأمراض الوراثية.

 

وأوضحت هالة خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، أن مخاطر الأمراض الوراثية، أنها تؤدي إلى الوفاة، أو الإعاقة بكافة أنواعها، ما يؤثر على الصحة العامة ودخل الأسر، والأخطر تأثيرها على الإنجاب لدى الأسر المصرية.

 

وأشارت منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إلى أنه يتم تحليل 19 مرضا وراثيا، والمرحلة الأولى تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث تم تخصيص 25 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

 

وذكرت أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها فى 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، نجحت في فحص 171 ألف مولود وتضمنت عدة مراحل، لافتة إلى أن آفة المجتمع المصري هي "زواج الأقارب" ويعملون للحد منها من خلال برامج التوعية، بخطورة زواج الأقارب والأمراض المرتبطة بها، واحتمالات إصابات أطفالهم في المستقبل.


مبادرات وزارة الصحة

الأمراض الوراثية

وزارة الصحة

مبادرات رئيس الجمهورية



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