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أخبار × 24 ساعة.. "اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل نتيجة الثانوية العامة 2022
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
إطلاق الصفحة الرسمية لرئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ COP 27
 
هيئة الدواء: المضادات الحيوية البديلة لجميفلوكساسين متوفرة بشكل كبير
 
مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من تكوين اللجان وتحديد قضاياها.. إنفوجراف
 
الأرصاد: مناطق من جنوب الصعيد والبحر الأحمر تشهد تكاثفا للسحب وسقوط أمطار
 
"اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل
 
انتهاء فعاليات الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى
 
موعد صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا
 
الرئيس السيسى يوجه بزيادة الدعم الحكومى لتحالف العمل الأهلى التنموى مليار جنيه
 
محكمة النقض تنشئ مكتبا لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات
 
العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى يزين سماء الأهرامات.. اعرف التفاصيل
 
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمسابقة القرآن الكريم بجوائز نصف مليون جنيه
 
نحو الجمهورية الجديدة.. شاهد بدء الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى
 
 

 


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