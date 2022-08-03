محكمة النقض تنشئ مكتبا لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات

كتب إبراهيم قاسم

أنشأت لجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، مكتب للترجمة بمحكمة النقض لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات للجمهور والمتقاضين.

جاء ذلك في إطار توجيهات القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض حيث قامت اللجنة بتنفيذ اقتراحه بإنشاء مكتب للترجمة المعتمدة والذي صدر اليوم بموجبه قرار من المستشار عمر مروان وزير العدل باعتماد إنشاء مكتب للترجمة بمحكمة النقض لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات للجمهور والمتقاضين.