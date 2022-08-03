انتهاء فعاليات الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

كتب محمد السيد

أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطنى، انتهاء فعاليات اليوم الرابع من الحوار الوطني وجلسة مجلس أمناء الحوار، وسيتم إعلان تفاصيل الجلسة في بيان رسمي.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار، يعقد اجتماعه الرابع، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

من المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.