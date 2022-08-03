20 صنف دواء يحتوى على جيميفلوكساسين بعد قرار سحبها من الأسواق

كتب وليد عبد السلام

ينشر اليوم السابع قائمة تضم 20 صنفا دوائيا يحتوي علي المادة الفعالة جيميفلوكساسين والتي قررت اللجنة الفنية للرقابة علي الأدوية سحبها من السوق ووقف تداولها.

وتستخدم تلك الأدوية وهي مضادات حيوية لعلاج العدوى البكتيرية وأمراض الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطي

وكانت اللجنة الفنية للرقابة علي للأدوية بهيئة الدواء المصرية وقف تسجيل جميع المستحضرات لمستحضر جيميفلوكساسين Gemifloxacin مضاد حيوي وإلغاء إنتاج جميع المستحضرات التي تحتوي علي تلك المادة وإعطاء مهلة ٣ شهور للشركات لتوفيق أوضاعها وسحب جميع المستحضرات من السوق

جيميفلوكساسين Gemifloxacin