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العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى يزين سماء الأهرامات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:58 م
العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى يزين سماء الأهرامات.. اعرف التفاصيل العرض الجوى
كتب زكى القاضى

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اختتمت فعاليات العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (Pyramids Air Show 2022) الذى ينفذ فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكورى الجنوبى ( النسور السوداء Black Eagles) وفريق الألعاب الجوية المصرى (النجوم الفضية Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) وفرق القفز الحر والدلتا  من قوات المظلات المصرية والموسيقات العسكرية المصرية.
 
بدأت الفعاليات بعروض الموسيقات العسكرية حيث عُزفت المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة أتبعه إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض، واستعرضت طائرات الهيل جازيل المصرى(حورس) تشكيلاتها حاملة أعلام الدولتين والأفرع الرئيسية للقوات للمسلحة تلا ذلك دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية ، ونفذ فريق الألعاب الجوية المصرى (النجوم الفضية Silver  Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق سفح الأهرامات.
 
كما إستعرض فريق الألعاب الجوية الكورية الجنوبى  (النسور السوداءBlack Eagles) عروضهم الجوية بواسطة طائرات (T-B50) تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر  من قوات المظلات المصرية ، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات وتخللت العروض عدد من العروض الفنية بواسطة الموسيقات العسكرية.
 
ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمى والدولى ، كما تأتى العروض تعبيراً عن علاقات الصداقة والتعاون  بين مصر وكوريا الجنوبية .
 
حضر العرض وزراء الطيران المدنى والشباب والرياضة والسياحة والآثار والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية واللواء أركان حرب أيمن شحاتة مساعد وزير الدفاع وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة واللواء (Kong Seung Bae) مسئول التدريب والتعليم بالقوات الجوية الكورية والسفير الكورى الجنوبى والملحق العسكرى الكورى الجنوبى بالقاهرة.
 
العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (1)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (2)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (3)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (4)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (5)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (6)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (7)
 

العرض الجوى المصرى الكورى الجنوبى (8)
 

 


القوات الجويه

صوت الطيارات

طيارات عسكريه

الجيش المصرى

اليوم السابع بلس



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