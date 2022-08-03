مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من تكوين اللجان وتحديد قضاياها.. إنفوجراف

انطلق اليوم، الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

ويستعرض "اليوم السابع" خلال هذا الإنفوجراف أبرز قرارات الاجتماع....



الحوار الوطنى

-المجلس انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:

لجنة المحور السياسي وتتبعها لجان:

1. مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية

2. المحليات

3. حقوق الإنسان والحريات العامة



الحوار الوطنى

لجنة المحور المجتمعي وتتبعها لجان:

1. قضية التعليم

2. قضية الصحة

3. القضية السكانية

4. قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي

5. الثقافة والهوية الوطنية

لجنة المحور الاقتصادي وتتبعها لجان :

1.التضخم وغلاء الأسعار

2. الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

3. أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية

4. الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5. الصناعة

6. الزراعة والأمن الغذائي

7. العدالة الاجتماعية