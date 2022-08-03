اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من تكوين اللجان وتحديد قضاياها.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:10 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من تكوين اللجان وتحديد قضاياها.. إنفوجراف الحوار الوطنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق اليوم، الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

 

ويستعرض "اليوم السابع" خلال هذا الإنفوجراف أبرز قرارات الاجتماع....

 

الحوار الوطنى (1)
الحوار الوطنى

-المجلس انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:

 

لجنة المحور السياسي وتتبعها لجان:

1. مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية

2. المحليات

3. حقوق الإنسان والحريات العامة

الحوار الوطنى (2)
الحوار الوطنى

 

لجنة المحور المجتمعي وتتبعها لجان:

1. قضية التعليم

2. قضية الصحة

3. القضية السكانية

4. قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي

5. الثقافة والهوية الوطنية

 

 لجنة المحور الاقتصادي وتتبعها لجان :

 

1.التضخم وغلاء الأسعار

2. الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

3. أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية

4. الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5. الصناعة

6. الزراعة والأمن الغذائي

7. العدالة الاجتماعية


الحوار الوطنى

محاور الحوار الوطنى

لجان الحوار الوطنى



الموضوعات المتعلقة

جمال الكشكى: بحثا اليوم 7 عناصر اقتصادية بالحوار الوطنى أبرزها غلاء الأسعار

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:35 م

مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.. الانتهاء من صياغة المادة 18 من اللائحة الإجرائية.. والمنسق العام يعلن : موعد الاجتماع المقبل 27 أغسطس

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:49 م

مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:21 م

انتهاء فعاليات الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:57 م

نحو الجمهورية الجديدة.. شاهد بدء الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:37 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة