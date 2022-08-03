تعرف على تفاصيل مد الخط الرابع للمترو لمدينة 6 أكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

تدرس وزارة النقل مدر المرحلة الأولى لخط المترو الرابع لمدينة 6 أكتوبر وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل عن المشروع.

- سيتم مد المرحلة الأولى من المشروع جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً.

- سيخدم مد المرحلة قطاعات مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية المنطقة السكنية هناك .

- المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يبلغ طولها حوالي 19 كم.

- تشتمل على عدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية).

- تمتد من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

- يحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.

- تحقق المرحلة الأولى خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.