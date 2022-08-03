الرئيس السيسى يوجه بزيادة الدعم الحكومى لتحالف العمل الأهلى التنموى مليار جنيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بقيمة مليار جنيه إضافية، ليصبح اجمالي الدعم المقدم من الدولة 10 مليارات جنيه للتحالف، وذلك لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.