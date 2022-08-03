الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصدق على تعديل أحكام بقانون إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:58 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020. الاعاقه دعم الاشخاص ذوى الاعاقه السيسي الرئيس السيسى الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يطلع على الموقف التنفيذى لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية.. ويوجه بتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:12 م الرئيس السيسى يتابع موقف البنية الرياضية لاستضافة البطولات العالمية الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:51 م الرئيس السيسى يستعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة.. ويوجه بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصرى لسابق عهده الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:50 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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