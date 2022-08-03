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نحو الجمهورية الجديدة.. شاهد بدء الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:37 م
نحو الجمهورية الجديدة.. شاهد بدء الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، لحظات بدء الجلسة الرابعة لمجلس الأمناء، الذى يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه، وتشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
 
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال اجتماعه المنعقد الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه، وتشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
 
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار، يعقد اجتماعه الرابع، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
 
من المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.
 
وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.
 

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