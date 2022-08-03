موعد صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيه شهريا للأسرة، لعدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائى لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدى معاش " تكافل وكرامة " أو معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن تطبيق صرف الحزمة الاستثنائية يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التى ليس لها بطاقات صرف، وسنقوم بعمل بطاقات لها فى أسرع وقت ممكن، وسيتم تسليمها إليهم وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق فى نهاية شهر أغسطس حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجستية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية 25 سلعة وصنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويتم صرفها على بطاقات التموين، بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، فمثلا لو الأسرة من الأولى بالرعاية تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه مع إضافة 100 جنيه دعما استثنائيا يمكنها الحصول على السلع بقيمة إجمالى الدعم المخصص لها، حيث يتم طرح زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام بـ23 جنيها وكيس مكرونة وزن 800 جرام بـ10.5 جنيه وكيس مكرونة وزن 400 جرام بـ5.25 جنيه، وكيس سكر وزن 1 كيلوجرام بـ10.5 جنيه، وكيس فول وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وشاى ناعم وزن 40 جراما بـ3 جنيهات، وكيس أرز وزن 1 كيلوجرام بـ10 جنيهات، وسمن صناعى وزن 800 جرام بـ24 جنيها، وكيس عدس وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وصلصة وزن 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس ملح الطعام وزن 300 جرام واحد جنيه، وجبنة وزن 250 جراما بـ7 جنيهات، وجبنة وزن 500 جرام بـ13 جنيها، وحلاوة طحينية وزن 40 جراما بـ2 جنيه، وزجاجة خل وزن 900 مللى بـ4.25 جنيه، ولبن جاف وزن 125 جراما بـ17 جنيها، وبسكوت بـ 3 جنيهات وبسكويت سادة واحد جنيه، وبسكويت بـ3 جنيهات وبسكويت بـ2 جنيه، ومسحوق أوتوماتيك 800 جرام بـ17.50 جنيه، ومسحوق عادى يدوى 800 جرام بـ10.50 جنيه، وصابون غسيل 125 جراما بـ2.25 جنيه وصابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه، وكيس سائل غسيل أوانى وزن 80 جراما بـ 2 جنيه.