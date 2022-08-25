أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا
مستشار الرئيس: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لن تتأخر في تقديم العلاج لكل المرضى
الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة وغدا بدء الانخفاض التدريجى
التموين: نستهدف تحقيق إيرادات 21.46 مليار جنيه من القابضة للصناعات الغذائية
تعليم القاهرة تفتح باب التحويلات لجميع المراحل الدراسية حتى 31 أغسطس
رئيس الوزراء: قطاع الصناعة يحظى باهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس السيسى
التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد
الصحة تكشف 11 تخصصا تحت مظلة التغطية العلاجية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار
وزير التعليم يوجه بالاستعداد للعام الدراسى وسد العجز بالمدارس
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