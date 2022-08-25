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أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا
 
مستشار الرئيس: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لن تتأخر في تقديم العلاج لكل المرضى
 
الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة وغدا بدء الانخفاض التدريجى
 
التموين: نستهدف تحقيق إيرادات ‏‏21.46 مليار جنيه من القابضة للصناعات الغذائية
 
تعليم القاهرة تفتح باب التحويلات لجميع المراحل الدراسية حتى 31 أغسطس
 
رئيس الوزراء: قطاع الصناعة يحظى باهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس السيسى
 
التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد
 

 


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