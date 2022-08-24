التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسة التي تخالف ذلك فوراً، والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ التعليمات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).