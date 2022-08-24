وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات الوزارات والهيئات الحكومية اليوم الأربعاء

كتب أحمد يعقوب

بدأت وزارة المالية اليوم الأربعاء صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2022، لكافة الوزارات والجهات التابعة لها، والمخصص لها اليوم الأربعاء لصرف المرتبات، ويتوالى صرف المرتبات لباقي الجهات حسب جدول الصرف المعلن وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 إلى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

وطالبت الوزارة المواطنين بالإلتزام بأيام صرف المرتبات حسب الجهة التى يعمل بها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء صرف المرتب أو التعامل مع ماكينات الصرف الآلي.

وفيما يلي جدول بمواعيد صرف المرتبات حسب كل جهة:



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