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التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:05 م
التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا تنسيق الجامعات 2022
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيعلن ظهر غد الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.
 
 
 
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية

اخبار مصر

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

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