التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيعلن ظهر غد الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.
التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غداالأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:05 م
تنسيق الجامعات 2022
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