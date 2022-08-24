التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيعلن ظهر غد الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.