الصحة تكشف 11 تخصصا تحت مظلة التغطية العلاجية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 11 تخصصا مهما تقوم يندرجون تحت التغطية العلاجية لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى تتضمن القساطر المخية وزراعة الكلى وزراعة القوقعة وقساطر القلب وجراحات الرمد والأورام والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وزراعة الكبد والقلب والعظام.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، قال إن الدولة صرفت 11 مليارا ونصف المليار جنيه فى قوائم الانتظار سواء لحالات طبية أو حالات جراحية، قلب أو مخ وأعصاب أو زرع الأعضاء، أو العظام أو تغيير مفاصل.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الفترة الزمنية لانتظار إجراء الجراحة أقل من الفترات الموجودة فى جميع أنحاء العالم، وكل العمليات تم إجرائها بالمجان، وهى على نفقة التأمين الصحى ونفقة الدولة، مؤكدا أن المريض لا يدفع شيئا.

وأضاف، محمد عوض، قاربنا على المليون ونص حالة تم إجراء عمليات لها خلال الفترة الماضية، كما توجد متابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أسبوعيا لكشوف الحالات وأنواع العمليات، وعدد الحالات التى تم إجراء جراحات لها، وكل هذه الجراحات تتم مهما كان مستواها الفني، مشيدا بالكوادر الطبية التى أجرت هذه العمليات.