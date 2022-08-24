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الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة وغدا بدء الانخفاض التدريجى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:11 م
الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة وغدا بدء الانخفاض التدريجى الأرصاد
كتب محمود رضا الزاملى

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قال دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة ومتوقع انخفاضها بشكل طفيف الأسبوع المقبل، لكن السبب في الشعور بارتفاع الحرارة ارتفاع الرطوبة في الجو . 
 
وأضاف مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، ننصح المواطنين بعد التعرض لإشاعة الشمس لفترات طويلة، وكذلك شرب كميات كبيرة من المياه والجلوس في مكان مفتوح والبعد عن الأماكن المغلقة وذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة كان اليوم وغدا سيشعر المواطنين بانخفاض تدريجى في درجات الحرارة . 
 
وتابع مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد ارتفاع متواصل في نسبة الرطوبة حتى نهاية الصيف، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يعطى إحساس للمواطنين بأن الجو مكتوم.

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