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التضامن: مبادرة "طريقك أمان" تستهدف 8 آلاف عامل في مجال التوصيل لمد الحماية التأمينية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:11 م
التضامن: مبادرة "طريقك أمان" تستهدف 8 آلاف عامل في مجال التوصيل لمد الحماية التأمينية وزارة التضامن
كتب أحمد عرفة

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قالت ميرفت صابرين مستشار وزيرة التضامن للتأمين والحماية الاجتماعية، إن مبادرة طريقك أمان هي امتداد للمبادرة الرئاسية لتشغيل العمالة غير المنظمة، حيث تستهدف الوزارة مد الحماية الاجتماعية للعديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة.

وأضافت مستشار وزيرة التضامن للتأمين والحماية الاجتماعية، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن جهود الوزارة لدعم العمالة غير المنظمة بدأت بمبادرة بر الأمان ، التي تستهدف فئة الصيادين، وتم إطلاق مبادرة طريقك أمان بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت مستشار وزيرة التضامن للتأمين والحماية الاجتماعية، أن المبادرة تستهدف 8 آلاف عامل يعملون في خدمات التوصيل ، وتسعى لحصر وتسجيل العاملين في مجال توصيل الطلبات لمد الحماية التأمينية للعمالة غير المنظمة، والوزارة تتحمل حصة صاحب العمل ومد الرعاية الصحية .

 


التضامن

طريقك امان

حمايه اجتماعيه

مصر

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