التنمية المحلية: 26 ألف مخالفة منذ بدء تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب محمود رضا الزاملى

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك استجابة جيدة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك متابعة لتنفيذ خطة قرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين، موضحًا أن معدلات خفض الإنارة فى الشوارع وصلت إلى ما يقرب من 25 % من إجمالى الاستهلاك في المحافظات .

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أنه تم تحرير أكثر من 26 ألف مخالفة منذ تطبيق قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء حتى الآن، وفى القطاعات الحكومية متابعة تخفيض التكييف إلى 25 درجة مئوية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتي بدأت في 13 أغسطس تمكنت من إزالة 5180 مبنى مخالف واسترداد 1.3 مليون متر مربع، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد أزالت تعديات في المهد على مزارع سمكية مخالفة بمساحة 360 فدانا.

واستكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "بعد رصد المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية بواسطة الأقمار الصناعية يتم إبلاغ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالتها"، مضيفا: "رسالتى للجميع تحسبوا لأن الحساب رادع".