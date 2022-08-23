أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 91.27%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
الكهرباء: الأحمال تصل لـ34 ألف ميجاوات والاحتياطى يتخطى 13 ألف ميجا
التعليم: برامج المتغيرات المناخية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية
التعليم: الوزارة ونقابة المعلمين وجهان لعملة واحدة والمدرس ركن أساسي.. صور
وزير الأوقاف: خطبة الجمعة تخضع لمعايير علمية وليس لدينا كتب صفراء
التعليم ترصد حالتى غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان
وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء
وزيرة التضامن تعلن تكليف الدفعة "99" من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة
القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة
التموين: المناطق التجارية الجديدة في 3 محافظات توفر 15 ألف فرصة عمل
الصحة: جار الانتهاء من تطبيق للهواتف لسهولة التواصل مع المتبرعين بالبلازما
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