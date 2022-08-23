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أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 91.27%

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 91.27% الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الكهرباء: الأحمال تصل لـ34 ألف ميجاوات والاحتياطى يتخطى 13 ألف ميجا

 

التعليم: برامج المتغيرات المناخية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية

 

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وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء
 
وزيرة التضامن تعلن تكليف الدفعة "99" من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة
 
القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة
 

 


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