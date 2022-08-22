التعليم ترصد حالتى غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان

كتب ـ محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، بإجمالي عدد 5 آلاف و484 طالبا/ طالبة.

كما أدى عدد (3) طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة العربية) فترة ثانية، كما أدى عدد (4) طلاب من مدارس المكفوفين الامتحان في مادة علم النفس فترة أولى، و مادة علم الاجتماع فترة ثانية.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالتى غش باستخدام جهازي هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.

جدير بالذكر، أن غدًا الثلاثاء الموافق 2022/8/23 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة الاقتصاد فترة أولى، ومادة الإحصاء فترة ثانية بإجمالى (2890) طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقايس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان مقايس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).