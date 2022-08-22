اليوم السابع
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الزراعة: توزيع تقاوى القمح على المزراعين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر

الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:39 م
الزراعة: توزيع تقاوى القمح على المزراعين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت: أسماء نصار

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتشديد الرقابة والحوكمة على منظومة التقاوي لضمان عدم التلاعب فيها و توزيع تقاوى القمح مبكرا على المزراعين نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية سبتمبر على أقصى تقدير وطبقا الخريطة الصنفية لكل محافظة.

يشار إلى أن وزير الزراعة أكد على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة والمعتمدة  الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.

يذكر أن وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخها قامت بإنتاج 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان وهناك تكليفاتبضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين مع التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى وتكثيف آليات الإرشادواستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.

 


الزراعة

التقاوى

المحاصيل الزراعية

المزارعين



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