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وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:53 م
وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر وعميق التقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الدولة، والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى الأسبوع الماضى وتماثله للشفاء بعد الاطمئنان التام على الحالة الصحية له وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

جاء ذلك عقب استئناف وزير التنمية المحلية اليوم الإثنين لعمله بمقر الوزارة، حيث عقد عدة اجتماعات مع القيادات لمتابعة سير العمل فى عدد من الملفات العاجلة التى تهم المواطنين بالمحافظات وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

 

كما وجه اللواء هشام آمنة قيادات الوزارة بسرعة فى المتابعة الدقيقة لملفات عمل الوزارة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وباقى المشروعات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى .

 

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مرورى بعد ظهر الثلاثاء الماضى بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأكدت الوزارة أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.


وزير التنمية المحلية الجديد

اصابة وزير التنمية المحلية

اللواء هشام آمنة

اصابة اللواء هشام آمنة

إصابة وزير التنمية المحلية الجديد

اليوم السابع بلس



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