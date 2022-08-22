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التعليم: الوزارة ونقابة المعلمين وجهان لعملة واحدة والمدرس ركن أساسي.. صور

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:08 م
التعليم: الوزارة ونقابة المعلمين وجهان لعملة واحدة والمدرس ركن أساسي.. صور الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والوفد المرافق له من أعضاء هيئة مكتب النقابة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.
 
وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بالحضور، مؤكدًا أن الوزارة ونقابة المعلمين وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم، وتدريبه، ليستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية.
 
وأضاف الوزير، أن اجتماع اليوم استمرارًا للتعاون المشترك بين الوزارة ونقابة المعلمين في التعامل مع جميع الملفات التي تخص السادة المعلمين، مشيرًا إلى أنه لن يدخر جهدًا لخدمة المعلمين خلال الفترة المقبلة.
 
ونقل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، تهنئة مجلس النقابة للدكتور رضا حجازي بمناسبة توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن النقابة تتطلع للتعاون مع الوزارة في حل جميع المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.
 
وأوضح الزناتي أن النقابة هي بيت المعلمين ومنبرهم في التواصل مع جميع الكيانات والمؤسسات، ونسعى خلال الفترة المقبلة في استمرار التعاون مع الوزارة في مختلف الملفات.
 
حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، ومن نقابة المعلمين الأستاذ محمد عبدالله الأمين العام، وإبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، وياسر عرفات أمين الصندوق، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد، وعدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة.
 
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نقابة المعلمين

رضا حجازى

التربية والتعليم

اخبار مصر



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