اليوم السابع
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‫الرى: إزالة 41 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:05 م
‫الرى: إزالة 41 مخالفة على النيل فى 4 محافظات وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى 3 محافظات " المنوفية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط"، حيث تم ازالة 41 مخالفة على النهر ليصل اجمالى  ما تم ازالته حوالى 78 ألف و 121 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

يذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



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