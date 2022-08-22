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الكهرباء: الأحمال تصل لـ34 ألف ميجاوات والاحتياطى يتخطى 13 ألف ميجا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:30 م
الكهرباء: الأحمال تصل لـ34 ألف ميجاوات والاحتياطى يتخطى 13 ألف ميجا وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم بلغ اليوم 34 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة.
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 48 ألفا و200 ميجاوات، موضحة أنه بلغ احتياطي القدرات الكهربائية  13 ألفا و900 ميجاوات.
 
وأشار البيان إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء إثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.
 
وأوضحت الوزارة أنها تتلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/
 

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