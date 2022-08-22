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وزارة التضامن تعلن موعد تكليف خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:18 م
وزارة التضامن تعلن موعد تكليف خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة وزارة التضامن
كتب محمود رضا الزاملى

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قال محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، وزيرة التضامن أصدرت قرارا بتكليف خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وهى خدمة ينفذها الإناث، وكذلك الرجال ممن لم يلتحقوا بالقوات المسلحة، وهى من الضروريات للعمل، وجهات كثيرة فى الدولة تطالب باشراك هؤلاء الشباب لتنفيذ رؤية الدولة.

 

وأضاف رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية فالإناث من خريجى الجامعات، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

 

وتابع رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة التضامن، أنه يجب على المكلفين التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، موضحة أنه تيسيراً على المتقدمين لأداء الخدمة العامة فقد تم إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة.

 

وأشار إلى أن الخدمة العامة هى إحدى آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعى نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.


التضامن

خريجى الجامعات

الخدمة العامة

مصر

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