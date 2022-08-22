وزير الأوقاف: تقليل ربح التجار في وقت الأزمات صدقة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تقليل التاجر أرباحه من السلع والخدمات فى الأزمات صدقة يؤجر عليها، من باب التضامن والتعاون من أجل إعانة الناس وقضاء حوائجهم، داعياً إلى أهمية التكاتف والاصطفاف المجتمعى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح وزير الأوقاف خلال منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية أن التسامح منهج حياة، وهو السلاح الأول فى مواجهة كل الظواهر السلبية وحوادث العنف الفردية التى نراها ونسمع بها، مؤكدًا أن الجميع فى سفينة واحدة، ويجب أن نحافظ عليها حتى تستكمل مسيرتها.

ويناقش المؤتمر فى جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتى، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام فى تشكيل الوعى الاجتماعى، ودور الثقافة فى بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعى.