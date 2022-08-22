التعليم: برامج المتغيرات المناخية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية

كتب محمود طه حسين

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على اعتبار البرامج دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/2022.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف بإعداد برنامجي : " دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة ".

وذلك توحيدا لجهود عمليات التدريب، وحرصا على وقت السادة المعلمين وتفرغهم لعمليات التدريس خلال العام الدراسي ، والإنتهاء من تدريبهم قدر الإمكان قبل بدء العام الدراسي ، والإسراع بعد ذلك في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك ، حرصا على دعم الرضا الوظيفي للمعلمين .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية في تنفيذ الآتي :

- التنبيه على شاغلي وظائف الذين تم تسجيل ترشحهم للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023/2022 بسرعة الدخول على موقع بيانات کادر المعلم /http://academy.enis.gov.eg لطباعة إخطارات التدريب لمعرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي اللازم ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف

المعلمين.

- يتم عقد " برامج التنمية المهنية اللازمة ضمن متطلبات منح شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين" في قاعات التدريب بالإدارات التعليمية الواقعة في نطاق مديريتكم اعتبارا من يوم السبت الموافق 2022/8/27 طبقا لعدد المستهدفين في كل مديرية بالتعاون مع فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين

- مدير فرع الأكاديمية مسئول مسئولية كاملة عن تسليم نسخة من قاعدة بيانات توزيع المستهدفين على القاعات التدريبية على نطاق المديرية إلى مدير إدارة التدريب بالمديرية 4- مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئول مسئولية كاملة عن توفير قائمة معتمدة بالمدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية ، وكذلك توفير نسخة الكترونية من المادة التدربيةكاملة ، وتسليمهما إلى مدير إدارة التدريب بالمديرية .

- يتم تنفيذ دورتين تدربيتين في القاعة التدريبية الواحد طبقا للخطة المرسلة كالآتي : ه الدورة الأولى صباحا من الساعة 9 من إلى الساعة 1 م . لمدة ثلاثة أيام . - الدورة الثانية مساء من الساعة 1.30 م إلى الساعة 5.30 م . لمدة ثلاثة أيام .

- يعقد مدير إدارة التدريب جلسات تهيئة للمدربين المعتمدين في مجال تربوي عام الذين جددوا اعتمادهم ، على برنامج التغيرات المناخية يقوم بالتدريب في جلسات التهيئة المدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية لمدة يومين من 2022/8/24 إلى 2022/8/25 بقاعات التدريب طرفكم.

- مدير إدارة التدريب بالمديرية مسئول مسئولية كاملة عن توزيع المدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية ، وكذلك المعتمدين في مجال تربوي عام المشار إليهم في البند السابق على القاعات التدريبية على أن يراعي العدالة بين جميع المدربين . ويجوز في حالات الضرورة أن يعمل أيا من هؤلاء المدربين طوال أيام الأسبوع . 8- التنبيه على مدير إدارة التدريب بمديريتكم بتجهيز القاعات التدريبية اللازمة بالإدارات التعليمية طبقا للخطة المرسلة خلال المدة المحددة لتنفيذ البرنامج على أن يراعي تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات دولة معالي رئيس الوزراء وإختيار قاعات تدريبية تكون جيدة التهوية - مريحة المقاعد .

- مدير إدارة التدريب مسلول مسئولية كاملة عن تنفيذ التدريب طبقا لخطة التوزيع المرسلة . والإلتزام بها ، و السماح للمعلمين المنتدبين إلى محافظات أخرى بحضور التدريب في محافظات انتدابهم إذا رغبوا في ذلك ، على أن يقدم إخطار التدريب المدون به محافظته الأصلية مرفقا به خطاب من المدرسة المنتدب إليها في محافظة الإنتداب . مدير إدارة التدريب بالمديرية مسئول عن تنفيذ برنامج " دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة "

- في قاعات منفصلة عن قاعات المعلمين طبقا للتوزيع المرسل على أن يستكمل أعداد المتدربين في القاعة من غير المديرين والوكلاء المرشحين للترقي ( مثال قاعة بها عند 7 مدير ووكيل مرشح للترقي يتم استكمال عددها مثلا إلى 25 أو 30 بحسب الأحوال من السادة المديرين والوكلاء غير المرشحين للترقي ويكتب على إخلاء طرفه غير مستهدف اللترقي ) .

-مدير إدارة التدريب مسئول مسئولية كاملة عن تجميع كشوف الحضور والإنصراف لكل قاعة تدريبيه في نطاق مديريته والتأكد من إعتمادها على النحو الوارد في البند السابق ، وتسلم بحافظة إلى مدير فرع الأكاديمية مع الإحتفاظ بنسخة ورقية للرجوع إليها وقت الحاجة في موعد أقصاه 48 ساعة من إنتهاء البرنامج التدريبي في نطاق المديرية .